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Спорт Уик-Энд

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И еще один поворот громкой трансферной саги этого лета: известный агент опять утверждает, что переход Тюкавина в «Зенит» - персональная цель форварда

И еще один поворот громкой трансферной саги этого лета: известный агент опять утверждает, что переход Тюкавина в «Зенит» - персональная цель форварда

«Насколько я понимаю, до конца тема перехода Тюкавина в «Зенит» не закрыта. Потому что, как понимаю, игрок хочет уйти в «Зенит», сам игрок хотел бы перейти в «Зенит», - заявил известный футбольный агент Тимур Гурцкая.

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