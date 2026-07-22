И еще один поворот громкой трансферной саги этого лета: известный агент опять утверждает, что переход Тюкавина в «Зенит» - персональная цель форварда

«Насколько я понимаю, до конца тема перехода Тюкавина в «Зенит» не закрыта. Потому что, как понимаю, игрок хочет уйти в «Зенит», сам игрок хотел бы перейти в «Зенит», - заявил известный футбольный агент Тимур Гурцкая.