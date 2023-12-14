Уделала короля: как Успенская отреагировала на иск Киркорова

Адвокат певицы дал комментарий о ситуации. Любовь Успенская Komsomolskaya Pravda/globallookpress.comПредставитель Любови Успенской всё-таки дал короткий комментарий о реакции певицы на иск Филиппа Киркорова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии