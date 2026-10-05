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Почти 10 тысяч дронов за месяц: массированные атаки на столицу не достигают цели

Почти 10 тысяч дронов за месяц: массированные атаки на столицу не достигают цели

Украинские беспилотники продолжают массированные атаки на Москву и Московский регион. Только за последний месяц — с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября — в сторону столицы летело 9994 БПЛА.

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