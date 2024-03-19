Доктор Мясников рассказал два секрета долгожителей

Теледоктор утверждает, что от малоподвижного образа жизни в мире ежегодно гибнут миллионы людей.Заслуженный доктор России Александр Мясников рассказал о страшных последствиях банальной лени и малоподвижного образа жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии