Эксперт Степанов заявил о милитаризации околоземной орбиты Пентагоном

Соединенные Штаты предпринимают шаги по милитаризации околоземной орбиты, обосновывая свои действия якобы существующей угрозой со стороны РФ и КНР, заявил в колонке для ТАСС программный директор Академии политических наук Александр Степанов.
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