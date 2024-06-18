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Эксперт Степанов заявил о милитаризации околоземной орбиты Пентагоном

Эксперт Степанов заявил о милитаризации околоземной орбиты Пентагоном

Соединенные Штаты предпринимают шаги по милитаризации околоземной орбиты, обосновывая свои действия якобы существующей угрозой со стороны РФ и КНР, заявил в колонке для ТАСС программный директор Академии политических наук Александр Степанов.

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