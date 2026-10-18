Пятиклассник на электросамокате двигался по встречной полосе Большой Пороховской улицы вне пешеходного перехода, когда его сбил выезжавший из двора Hyundai.
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