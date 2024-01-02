Литва хочет ограничить поток белорусских туристов

Вильнюс планирует принять меры по ограничению числа въезжающих в Литву граждан соседней Белоруссии. Об этом заявила в интервью национальному гостелерадио LRT премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.
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