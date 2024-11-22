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В Новосибирской области ограничили работу "наливаек" в жилых домах

В Новосибирской области ограничили работу "наливаек" в жилых домах

Депутаты Заксобрания ужесточили правила торговли алкоголем. Теперь после 22:00 выпить рядом с домом можно будет только в ресторане или кафе.

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