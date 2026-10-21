California state workers began a one-day strike Wednesday in major cities in the state, in protest of what they say are unfair labor practices.
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