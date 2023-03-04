Закон и Порядок

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Фейк: министерство обороны РФ противодействует работе ЧВК «Вагнер»

Фейк: министерство обороны РФ противодействует работе ЧВК «Вагнер»

О чем фейк Министерство обороны РФ противодействует работе ЧВК «Вагнер». В сети появилось фотография письма, которое запрещает поставлять «вагнеровцам» боеприпасы, еду, медикаменты.

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