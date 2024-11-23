Зусак, Турбин, Климовски: 5 книг от писателей, начавших рано писать

Пять романов молодых авторов — выбор «Сноба» и книжного сервиса Литрес.«Тайна мертвого ректора. Книга 1», Виктор ДашкевичПисатель, ранее известный как Виктор Фламмер и Нат Фламмер, теперь создает динамичные фэнтези-детективы под именем Виктора Дашкевича.