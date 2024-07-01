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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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После Returnal компания Housemarque набирает сотрудников для создания “большого” экш...

После Returnal компания Housemarque набирает сотрудников для создания “большого” экш...

После Returnal компания Housemarque набирает сотрудников для создания “большого” экшена для PS5Housemarque, команда PlayStation Studios, ответственная за недавнюю Returnal, теперь разрабатывает новую игру для PS5, о которой мы пока ничего не знаем, но которая, по крайней мере, похоже, относится к жанру, наиболее знакомому команде, – экшену.

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