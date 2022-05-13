И Аргентина, и Италия хотят вызвать защитника Сенеси на матч, в котором сыграют друг с другом

Защитника «Фейеноорда» Маркоса Сенеси могут одновременно вызвать в сборные Аргентины и Италии. Действующие чемпионы Южной Америки и Европы сыграют друг с другом 1 июня на «Уэмбли» в матче, получившим название Финалиссима.

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