Сообщается, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провёл чрезвычайное заседание, на котором военное руководство представит различные планы действий на «северном фронте».
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Сообщается, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провёл чрезвычайное заседание, на котором военное руководство представит различные планы действий на «северном фронте».
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