Вышла в прокат третья киноверсия «Мастера и Маргариты»: что пишут в рецензиях

Показ новой экранизации романа Булгакова с новыми артистами стартовал 25 января.25 января вышла в прокат третья киноверсия романа Булгакова «Мастер и Маргарита» с новыми артистами и подходами к прочтению романа, и сразу отметилась рецензиями.