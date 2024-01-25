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Вышла в прокат третья киноверсия «Мастера и Маргариты»: что пишут в рецензиях

Вышла в прокат третья киноверсия «Мастера и Маргариты»: что пишут в рецензиях

Показ новой экранизации романа Булгакова с новыми артистами стартовал 25 января.25 января вышла в прокат третья киноверсия романа Булгакова «Мастер и Маргарита» с новыми артистами и подходами к прочтению романа, и сразу отметилась рецензиями.

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