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Наш уютный дом

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  • Валерий Ребров
    Обычный рецепт, ничего особенного кроме дрожжей в таком количестве, я обычно в хлебопечке такой делалХлеб
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    СПАСИБО!!!Печенье из варёно...
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Ржаное печенье с черносливом

Ржаное печенье с черносливом

Встретился рецепт ржаных печенек с черносливом, решил сделать. 1.Берем:- 200гр ржаной муки- 2 яйца- 30гр сметаны- 18гр сухого молока- 50гр меда- 100гр чернослива- 4гр разрыхлителя- 30гр подсолнечного масла- соль, специи (гвоздика, имбирь, корица.

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