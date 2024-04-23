Аферисты придумали новый способ обмана россиян с помощью полиса ОМС

Мошенники, выдавая себя за страховщиков, убеждают граждан скачать якобы приложение Минздрава В РФ зафиксирована новая схема мошенничества, связанная с заменой полисов обязательного медицинского страхования.
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