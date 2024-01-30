Как високосный 2024 год отразится на судьбах знаков зодиака

Как рассказывает таролог Галина Янко, этот факт успокаивает. Как високосный год влияет на жизнь и здоровье знаков зодиака? Эксперт рассказывает, что может произойти у людей: обострение хронических болезней; более продолжительный период реабилитации после перенесённых заболеваний; зарождение онкологических заболеваний; нарушения в работе сердечно-сосудистой системы; проблемы с ЖКТ.