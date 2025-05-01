Исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС" признал вину в крупной даче взятки

Александр Евдокименко, исполнительный директор ООО "КМ-ФИНАНС", признал вину в даче взятки. Он и замдиректора департамента Минобрнауки РФ Дмитрий Журавлев сотрудничают со следствием и арестованы Басманным судом.
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