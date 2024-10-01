«Ускоряем работу»: Мишустин обсудил с премьером Белоруссии сотрудничество двух стран

Председатель правительства России Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Ереване в рамках заседания Евразийского межправительственного совета и третьего Евразийского экономического форума.
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