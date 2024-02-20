5 полезных свойств сладкой кукурузы, которые полностью оправдывают вашу одержимость кукурузой в поча

Этот незаменимый летний гарнир может похвастаться клетчаткой, витаминами и даже небольшим количеством белка От попкорна в кинотеатрах до кукурузных чипсов во фритюре (и не забудем о вездесущем кукурузном сиропе) — некоторые кукурузные продукты создали этой культуре плохую репутацию.
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