УТКИН: Удовольствие второго сорта, не по игре. Матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам - это переедание. Я в нем знаю толк, уж поверьте

«Крутая концовка и очень крутой Промес, но что выиграл Спартак в этом матче? – вопрошает журналист Василий Уткин после разгрома «Зенита» в Москве в кубковом матче «Спартаком» (0:3).
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