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Хватит заигрываний: не хочешь учить русский язык - уезжай. Наконец взялись за детей приезжих

Хватит заигрываний: не хочешь учить русский язык - уезжай. Наконец взялись за детей приезжих

Avia.pro - СМИ «Русский язык? Сложно говорить язык!» — так, с невинной улыбкой и характерным акцентом, реагируют некоторые родители детей мигрантов на призывы учителей говорить с ними дома хотя бы пару слов на языке той страны, в которой они, собственно, живут.

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Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
Считаю, что учить надо раздельно - не должно быть общих классов с детьми мигрантов. В этом случае успеваемость русских детей падает, а из детей мигрантов все равно ничего не выйдет ни в первом поколении ни во втором.
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19 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Да этих хоть учи, хоть не учи - все равно ничего впрок не идет! Хотят и наших детей в тупиц превратить!
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15 час.
Елена Рудых
Как во Франции будет, 1 сентября в школу тм идут толпы чернокожих,  коренных французов нет уже совсем. А такими темпами как в России выдаётся гражданство в школу будут ходить узбеки и таджики толпами.
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6 час.

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