Хватит заигрываний: не хочешь учить русский язык - уезжай. Наконец взялись за детей приезжих

ВС Владимир Сергеев Считаю, что учить надо раздельно - не должно быть общих классов с детьми мигрантов. В этом случае успеваемость русских детей падает, а из детей мигрантов все равно ничего не выйдет ни в первом поколении ни во втором.

ЮЮ Юлия Юлия Да этих хоть учи, хоть не учи - все равно ничего впрок не идет! Хотят и наших детей в тупиц превратить!