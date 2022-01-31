National Interest: "небывалые" антироссийские санкции способны уничтожить влияние США

Американское издание National Interest опубликовало мнение профессора международных отношений Военной академии США в Вест-Пойнте доктора Роберта Персона о последствиях для Вашингтона в случае ввода новых антироссийских санкций.
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