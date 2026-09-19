Быстрое развитие ИИ — плохо, медленное — тоже плохо: на Anthropic, OpenAI, Google и xAI подали в суд за замедление развития нейросетей

На создателей передовых ИИ обиделись владельцы платной подписки Против Anthropic, OpenAI, Google и xAI подали коллективный антимонопольный иск, в котором компании обвиняют в координации действий для замедления развития передовых моделей искусственного интеллекта.
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