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Быстрое развитие ИИ — плохо, медленное — тоже плохо: на Anthropic, OpenAI, Google и xAI подали в суд за замедление развития нейросетей

Быстрое развитие ИИ — плохо, медленное — тоже плохо: на Anthropic, OpenAI, Google и xAI подали в суд за замедление развития нейросетей

На создателей передовых ИИ обиделись владельцы платной подписки Против Anthropic, OpenAI, Google и xAI подали коллективный антимонопольный иск, в котором компании обвиняют в координации действий для замедления развития передовых моделей искусственного интеллекта.

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