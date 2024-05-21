Шольц выступил против опасного плана по Украине

Запад не должен вводить беспилотную зону над Украиной с территории Североатлантического альянса, поскольку это приведет к масштабной эскалации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборного мероприятия, трансляция которого велась на YouTube-канале SPD.