Шольц выступил против опасного плана по Украине

Запад не должен вводить беспилотную зону над Украиной с территории Североатлантического альянса, поскольку это приведет к масштабной эскалации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предвыборного мероприятия, трансляция которого велась на YouTube-канале SPD.
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