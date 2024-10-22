Стипендия мэра Магадана для лучших студентов

Сегодня в мэрии Магадана состоялась торжественная церемония вручения свидетельств о присуждении стипендии главы муниципального образования лучшим учащимся средних специальных и высших учебных заведений города.
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