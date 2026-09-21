Песков: в РФ не принято ограничивать доступ журналистам, как это делается в США

Кремль со работает всеми журналистами, в отличие от Белого дома. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
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