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    Вот только одна проблема - хорошие кинофильмы закончились.Открытие новых го...
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    По специальности автор кто? Такие темы чисто врачебные.Роль нестероидных...

Революционная технология «молекулярного фонарика» открывает новые горизонты в диагностике метастазов в мозге

Группа исследователей из Испанского национального центра исследования рака (CNIO) и Испанского национального исследовательского совета (CSIC) представила новую экспериментальную технику для мониторинга молекулярных изменений в мозге, вызванных раком и другими неврологическими патологиями.

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