Революционная технология «молекулярного фонарика» открывает новые горизонты в диагностике метастазов в мозге

Группа исследователей из Испанского национального центра исследования рака (CNIO) и Испанского национального исследовательского совета (CSIC) представила новую экспериментальную технику для мониторинга молекулярных изменений в мозге, вызванных раком и другими неврологическими патологиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии