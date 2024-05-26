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Регион 29

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В столице Поморья временно ограничат движение на Окружном шоссе

Ограничения вводятся в связи с плановыми ремонтными работами на железнодорожном переезде в районе Окружного шоссеОграничения вводятся в связи с плановыми ремонтными работами на железнодорожном переезде в районе Окружного шоссеТак, с 22:00 27 мая до 06:00 28 мая и с 22:00 28 мая до 06:00 29 мая движение будет осуществляться по одной полосе.

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