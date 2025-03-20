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Зеленский: В разговоре с Трампом обсуждалась передача ЗАЭС под контроль США

Зеленский: В разговоре с Трампом обсуждалась передача ЗАЭС под контроль США

Передача украинских атомных электростанций под контроль США в ходе разговора с Трампом не обсуждалась, речь шла лишь о ситуации на ЗАЭС, заявил Зеленский.

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