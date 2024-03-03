В США озвучили сроки отправки войск на Украину

Президент Франции намерен обсудить этот вопрос уже в ближайшее время. Американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети назвал условия, при которых подразделения Армии США могут быть направлены на Украину, для поддержки ВСУ.
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