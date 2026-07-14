Минтруд выпустил рекомендации по трудоустройству сотрудников старше 50 лет

Российским работодателям, похоже, придётся переписывать кадровую политику. Министерство труда официально рекомендовало отказаться от возрастных стереотипов при подборе персонала и перестать гоняться исключительно за молодёжью.
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