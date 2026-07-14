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Аргументы недели

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Минтруд выпустил рекомендации по трудоустройству сотрудников старше 50 лет

Минтруд выпустил рекомендации по трудоустройству сотрудников старше 50 лет

Российским работодателям, похоже, придётся переписывать кадровую политику. Министерство труда официально рекомендовало отказаться от возрастных стереотипов при подборе персонала и перестать гоняться исключительно за молодёжью.

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