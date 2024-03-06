Глава государства участвовала в гала-церемонии «Женщины в экономике»

Вчера вечером президент Майя Санду приняла участие в шестой гала-церемонии «Женщины в экономике», организованной Национальной конфедерацией женского предпринимательства (CONAF) под патронатом Европейского парламента.
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