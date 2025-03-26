Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Elena
    Серьёзную угрозу представляет НАТО. Рютте, идиот, не перекладывай с больной головы на здоровую.Генсек НАТО Рютте...
  • Сергей Oблезов
    Это надо было сделать лет пятнадцать назад!Шойгу ссылают на ...
  • Андрей
    Почему не перегревалось и не припекало в годы перед и после Великой Отечественной Войны? А ведь экономика росла огром..."Эти люди не позв...

Учёные считают, что старая вавилонская карта мира указывает на Ноев ковчег

Учёные считают, что старая вавилонская карта мира указывает на Ноев ковчег

Ученые из Британского музея заявили, что древняя вавилонская табличка Imago Mundi, чей возраст насчитывает 3000 лет, может показать, где находится Ноев ковчег.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх