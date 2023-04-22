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В Ассоциации туроператоров России заявили об отсутствии альтернативы Booking.com в РФ

В Ассоциации туроператоров России заявили об отсутствии альтернативы Booking.com в РФ. Процесс коммуникации между сервисами онлайн-бронирования номеров и отельерами до сих пор не налажен, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

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