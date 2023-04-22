В Ассоциации туроператоров России заявили об отсутствии альтернативы Booking.com в РФ. Процесс коммуникации между сервисами онлайн-бронирования номеров и отельерами до сих пор не налажен, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.