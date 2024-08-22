Политика как он...
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В «Ростехе» заявили, что танки Leopard и Challenger себя дискредитировали

В «Ростехе» заявили, что танки Leopard и Challenger себя дискредитировали

Немецкий танк Leopard и британский Challenger показали себя далеко не лучшим образом во время боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, считает гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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