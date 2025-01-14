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Трамп заявил, что создаст подразделение для сбора импортных пошлин

Трамп заявил, что создаст подразделение для сбора импортных пошлин

Новый департамент под названием Служба внешних доходов для сбора пошлин и получения прочих доходов из иностранных источников, заявил избранный президент США Дональд Трамп 14 января на свой странице в соцсети Truth Social.

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