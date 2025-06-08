Реальный ответ России ещё впереди: США предупреждают о мощном ударе по Украине - Reuters

В США считают, что Россия в ближайшие дни нанесет новый массированный удар по Украине. Это будет реальным ответом на атаку по аэродромам стратегической авиации России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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