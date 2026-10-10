«Не умеете хранить – верните Китаю»: в музее Лондона разбили фарфор династии Цин В Британском музее произошёл инцидент с повреждением ценнейших экспонатов: две китайские фарфоровые вещи эпохи Канси (династии Цин) разбились прямо в экспозиционной витрине зала №95, где хранится коллекция старинной керамики.