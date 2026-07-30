Мэр Кличко сообщил о пожарах в двух районах Киева

В двух районах Киева зафиксированы возгорания. Об этом сообщил 30 июля мэр города Виталий Кличко. / Источник: Иван Шилов (с) ИА REGNUMПо его словам, экстренные службы зафиксировали очаги горения в Святошинском и Оболонском районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии