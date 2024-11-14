Русские снимают стресс, поедая гребешки, мидии и кальмаров

В России растет спрос на моллюски – увеличение потребления привело к росту их производства и импорта, говорится в совместном исследовании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитической компании NTech, сообщает РБК.
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