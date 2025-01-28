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5koleso.ru

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Свежие комментарии

Спрос на зимнюю резину вырос вместе с ценами: на сколько шины подорожают новом году?

По данным ЦРПТ, оператора национальной системы маркировки «Честный знак», продажи зимних и всесезонных шин в России в сезон «переобувки» (сентябрь, октябрь, ноябрь 2024 года) выросли на 19,7% к 2023 году, достигнув в денежном выражении объема в 67,5 ….

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