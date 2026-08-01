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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо может вернуться в «Альпин» в 2027-м. Бриаторе посоветовал Колапинто найти другую команду (Auto Sport Web)

По данным издания Auto Sport Web, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо может вернуться в «Альпин» в следующем сезоне.

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