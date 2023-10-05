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Трамп заявил о готовности занять пост спикера палаты представителей

Трамп заявил о готовности занять пост спикера палаты представителей

ВАШИНГТОН, 6 октября, ФедералПресс. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов временно занять пост спикера палаты представителей, если Республиканская партия не сможет согласовать другую кандидатуру, пишет Fox News.

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