Запад приступил к своему новому плану. Даже Шольц вдруг «прозрел»

СОВСЕМ ПРОСТО О СЛОЖНОМ Наблюдать за действиями наших бывших партнеров всегда очень забавно. Даже их название "коллективный Запад" кажется не совсем верным, ведь тяжело найти реальный коллектив у которого настолько нет различия во мнениях, а все выполняют исключительно одну задачу, которую ставят США.
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