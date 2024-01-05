Украина решила выйти из соглашения о льготах ветеранам Великой Отечественной

Представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что украинское правительство одобрило выход из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны.
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