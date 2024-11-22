В Китае режим безвизового въезда расширен на граждан еще девяти стран

В Китае в период с 30 ноября 2024 года по 31 декабря 2025 года в тестовом порядке начнет действовать безвизовый режим в отношении владельцев обычных паспортов еще девяти стран: Болгарии, Румынии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Мальты, Эстонии, Латвии и Японии, сообщает romanian.