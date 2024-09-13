Капитан "Питтсбурга" Кросби об Овечкине: здорово иметь такую историю

Капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби признался, что рад выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) вместе с российским нападающим и капитаном "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным, который находится в погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
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