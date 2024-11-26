Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 274 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ingvar Bush
    А вы что-то знаете про большевиков???Да, в Киеве есть ...
  • Алексей Сафронов
    ....к сожалению, как из зомбированных людей современным нацизмом, сегодня в бывшей Украине гораздо больше, чем тех кт...Да, в Киеве есть ...
  • Надежда
    Штатам необходимо подтолкнуть глупую и чванливую европу к войне с Россией!( А самим отсидеться за океаном, наблюдая, ..."Вы либо не знает...

У Зеленского есть личные причины продолжать проливать кровь: почему Украина не хочет мира

У Зеленского есть личные причины продолжать проливать кровь: почему Украина не хочет мира

Иногда они возвращаются. И, нет, я не о каких-то живых мертвецах, а о функционерах команды Зеленского, перешедших в категорию «сбитых летчиков», хотя в какой-то степени они остаются такими же зомби, какими были, занимая государственные посты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Павел Гончаров
Кулеба это сбежавшее чмо, ограбил страну не меньше крававого клоуна, и теперь гавкает что папало...
Ответить
17 час.
саша пупкин
Суровый хлопец кулеба))) Ты такой кулеба))))
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх